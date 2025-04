Delitto Pierina Paganelli, Dassilva inizia sciopero della fame

Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere di Rimini, dove è detenuto dal 16 luglio 2024. L'uomo, che ha sempre respinto ogni accusa, ribadisce la sua innocenza: "Non ho mai fatto del male a Pierina", continua a sostenere, riferendosi al delitto avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Le speranze di scarcerazione per Dassilva sono venute meno dopo che sono state recentemente respinte sia dal gip Vinicio Cantarini sia dal Tribunale del Riesame di Bologna. I suoi difensori, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, sono tornati oggi in carcere per incontrarlo e hanno presentato un nuovo ricorso per chiedere la revoca della custodia cautelare. Nel frattempo, si attende la prossima udienza, prevista dopo il primo maggio, che si concentrerà sulle dichiarazioni rese da Manuela Bianchi, nuora della vittima. In un incidente probatorio durato tre giorni, la donna ha raccontato di aver incontrato Dassilva nel garage la mattina del 4 ottobre, prima del ritrovamento del cadavere, e ha riferito che sarebbe stato proprio lui ad avvisarla del corpo e a suggerirle come comportarsi con il 118 e la polizia.