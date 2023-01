Matteo Messina Denaro, il video dell'arresto alla clinica Maddalena

Oltre 100 carabinieri del Ros impegnati nel blitz che ha portato alla cattura del boss mafioso superlatitante. Era in una struttura sanitaria per seguire terapie mediche contro un tumore e doveva essere ricoverato in day hospital. Aveva dato un nome fittizio, Andrea Bonafede ascolta articolo Condividi

Cappellino bianco, cappotto di montone da uomo e occhiali da vista scuri. È così che si presentava il boss della mafia Matteo Messina Denaro al momento dell'arresto davanti alla clinica Maddalena, a Palermo, dove da circa un anno si sottoponeva alle cure per un cancro in zona addominale. L'uomo, visibilmente sofferente e col volto stanco, conseguenza anche delle terapie chemioterapiche a cui era sottoposto, tenuto sotto braccio dai carabinieri ha attraversato a piedi alcune centinaia di metri arrivando in strada, prima di essere portato via su un mezzo dei carabinieri del Ros. Poi è stato trasferito alla caserma San Lorenzo in via Perpignano per le operazioni di identificazione e da qui portato via per traferito in elicottero in una località protetta, in una struttura carceraria di massima sicurezza. La stessa cosa accadde al boss Totò Riina, arrestato il 15 gennaio di 30 anni fa (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Le prime parole ai carabinieri: "Sono Matteo Messina Denaro" approfondimento Arrestato Matteo Messina Denaro, Meloni: "Grande vittoria dello Stato" "Sono Matteo Messina Denaro", sono state le prima parole del boss per rispondere ai carabinieri che gli chiedevano: "Come ti chiami?". Il capomafia, che si trovava all’ingresso della clinica, avrebbe cercato di allontanarsi alla vista dei militari. Un tentativo di pochi istanti fermato dai carabinieri. Il boss era andato nella struttura sanitaria per fare un tampone anti Covid, dovendo essere ricoverato in day hospital. Dopo l'accettazione, fatta con un documento falso col nome di Andrea Bonafede, aveva in programma prelievi, la visita e la cura. Nella sua scheda era scritto: "Prestazioni multiple - infusione di sostanze chemioterapiche per tumore".

Un medico della clinica: "Non avevamo idea di chi fosse" approfondimento Messina Denaro, 30 anni di latitanza tra lettere e avvistamenti "Frequentava la clinica - dice un medico della struttura- ed era stato operato in Chirurgia, ora veniva seguito in Oncologia. Stamattina alle 6 non c'era nulla, poi i miei collaboratori mi hanno chiamato: ci sono i Ros, mi hanno detto, e si è presentato un militare in assetto di guerra, stiamo cercando una persona, mi ha detto, stia tranquillo. In ogni piano c'era uno di loro, dei carabinieri in assetto di guerra, lui è scappato, è andato fuori al bar e lo hanno preso. Ha tentato la fuga al bar e c'è stato molto trambusto. Era seguito in chirurgia e oncologia, era venuto qua per un tampone stamattina e poi per seguire i trattamenti con un altro nome, era un paziente noto alla clinica, ha fatto anche dei trattamenti. Ma non avevamo alcuna idea di chi fosse, figuriamoci se potevamo saperlo o riconoscerlo".

Nel blitz per catturare il boss oltre 100 agenti del Ros approfondimento Matteo Messina Denaro e l'omicidio del 12enne Giuseppe Di Matteo Oltre 100 uomini dei carabinieri del Ros hanno partecipato alla cattura del boss. Lo storico arresto del superlatitante è stata festeggiata dai militari con abbracci e un’esultanza collettiva davanti alla clinica privata di Palermo. "Non abbiamo capito nulla di ciò che stava succedendo. Abbiamo visto soltanto molta confusione e forze dell'ordine ovunque", ha raccontato una signora in coda allo sportello accettazione tamponi anti Covid davanti all'ingresso della struttura sanitaria.