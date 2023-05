Quanto sei preparato sui fatti della settimana? IL QUIZ

Sono le ore 22.37 del 4 maggio 2023 quando la Dacia Arena esplode in un boato di felicità: la rete siglata da Victor Osimhen del Napoli contro l’Udinese vale alla squadra di Luciano Spalletti il titolo di Campione d’Italia. Lo scudetto era atteso da settimane dai tifosi biancocelesti che hanno addobbato la città per festeggiare la vittoria. Ma tra caroselli in strada e fuochi d’artificio, non sono mancati gli incidenti: si contano oltre 200 feriti.

In Italia si continua a lavorare all’ampliamento della soglia dei fringe benefit, ovvero i bonus aziendali non tassati (beni e servizi compresi i rimborsi per le bollette), per i lavoratori con figli, ma Giorgia Meloni in questi giorni ha dovuto fare i conti con alcune affermazioni rilasciate dal ministro dell’interno francese sul governo Meloni, parole che hanno portato il ministro Antonio Tajani ad annullare la sua visita a Parigi.

Proseguono gli scontri nei cieli di Mosca (SPECIALE) dove due droni sono stati abbattuti poco sopra la cupola del Cremlino. Molti hanno subito pensato ad un attentato fallito al presidente Vladimir Putin per mano dell’Ucraina, ma Kiev ha smentito qualsiasi coinvolgimento.

Tante novità anche sul fronte dell’intrattenimento. Mentre l’attrice Emma Watson, da cinque anni lontana dai riflettori di Hollywood, spiega il motivo del suo allontanamento dalle scene, gli utenti di TikTok rendono omaggio ad un celebre regista di fama internazionale. Intanto il mondo della musica è rimasto con il fiato sospeso in attesa della sentenza che ha visto Ed Sheeran accusato di plagio. La sua “Thinking Out Loud” è stata accusata di assomigliare in maniera sospetta ad un brano di Marvin Gaye. “Se dovessi perdere, sono pronto a lasciare la musica”, aveva dichiarato la pop star.

Ma il vero protagonista della settimana è Re Carlo III. Proprio oggi si terrà l’attesissima cerimonia di incoronazione nell'Abbazia di Westminster e in questi giorni si sono sprecate le indiscrezioni sul patrimonio dei Windsor, cifre da capogiro.

