I docenti dell’ateneo hanno ringraziato i giocatori della squadra per la gioia donata alla città in tutte le loro lingue madri

Non si fermano i festeggiamenti a Napoli in seguito alla vittoria del terzo scudetto, arrivata a 33 anni di distanza dall’ultimo storico trionfo. Anche se le manifestazioni di gioia più eclatanti sono ormai alle spalle, nella città resta comunque un clima di festa ed entusiasmo generale che ha contagiato un po’ tutti. Lo dimostra il video tramite il quale la comunità linguistica dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” ha scelto di congratularsi con la Società sportiva Calcio Napoli. Nel filmato, vari docenti si rivolgono ai giocatori per ringraziarli nelle loro lingue, tutte insegnate nei dipartimenti dell’ateneo, ossia l’albanese, il tedesco, il norvegese, il francese, il portoghese, il macedone, l’ewondo, lo slovacco, lo spagnolo, il coreano, il georgiano e il pidgin (IL VIDEO CON GLI AUGURI DE "L'ORIENTALE" IN TUTTE LE LINGUE DELLA SQUADRA).