Migranti, barchino ribaltato: un disperso e 37 sbarcati a Lampedusa

A circa 42 miglia di distanza di Lampedusa, un barchino è affondato in acque Sar maltesi nella serata di ieri, venerdì 4 maggio. Dei 38 migranti che viaggiavano a bordo dell’imbarcazione, 37 sono stati tratti in salvo dalla nave ong Nadir e da tre pescherecci, per poi essere trasportati su una motovedetta della Guardia costiera. All’appello manca un uomo originario del Burkina Faso, fratello di uno dei superstiti sbarcati a Lampedusa. Si ritiene che potrebbe essere annegato in seguito al ribaltamento del barchino, avvenuto alle 19:00. Attorno alle 21:50 circa, i 37 migranti, provenienti dal Burkina Faso, dal Camerun, dalla Costa d’Avorio, dalla Guinea, dal Sudan e dalle Isole Comore, sono stati trasbordati sull’unità della Guardia costiera e all’una sono arrivati a molto Favarolo.