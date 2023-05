Omicidio Matteuzzi, l’ex compagno Padovani a processo a Bologna

Oggi, mercoledì 3 maggio, presso la Corte D’Assise di Bologna prenderà il via il processo a carico di Giovanni Padovani, calciatore dilettante di 27 anni accusato dell ’omicidio della 56enne Alessandra Matteuzzi. Il crimine, secondo l’accusa pluriaggravato da premeditazioni, futili motivi e stalking, è avvenuto lo scorso 23 agosto nel cortile dell’abitazione della donna, in via dell’Arcoveggio.

La denuncia per stalking

Un mese prima dell’omicidio, Matteuzzi aveva denunciato Padovani per stalking, ma in assenza di violenze fisiche non erano stati presi provvedimenti restrittivi. La situazione, secondo quanto riferito dalla vittima, era comunque grave, con continui appostamenti sotto casa e social media tenuti sotto controllo in maniera ossessiva. L’ex compagno si sarebbe persino introdotto nel condominio per spiarla, spingendosi ad arrampicarsi su un terrazzo. All’indomani del delitto, il procuratore Giuseppe Amato aveva parlato dell’assenza di presupposti per un intervento mirato. La famiglia Matteuzzi ha parlato di un delitto che avrebbe potuto essere evitato, soprattutto a causa dei tormenti prolungati subiti da Alessandra a causa della azioni di Padovani. L’uomo sarebbe persino entrato in possesso delle password delle telecamere installate nell’abitazione della donna, anche se davanti ai pm si è difeso dicendo di averle ricevute da lei e ha sostenuto che la relazione fosse tossica da entrambe le parti.

L’omicidio di Alessandra Matteuzzi

Questa situazione insostenibile è culminata il 22 agosto 2022, quando il 27enne ha guidato per 18 ore dalla Sicilia alla Sardegna per incontrata Alessandra e, una volta raggiunta l’abitazione di lei, ha staccato il contatore della luce per indurla a scendere e trascorrere la giornata con lui. Il giorno successivo la vittima ha smesso di rispondere ai messaggi e alle telefonate, spingendo Padovani ad andare a casa sua con un martello nello zaino. Secondo quanto riferito dall’imputato, lo strumento gli sarebbe servito per difendersi dalla sorella e dal cognato di Alessandra, dai quali in passato, a suo dire, era già stato aggredito. A prescindere dalle intenzioni iniziali, il martello è stato usato da Padovani per colpire in testa la compagna, sulla quale si è poi accanito con calci e pugni e, infine, con una panchina divelta dal cortile. “Ero in preda a una furia cieca e incontrollabile. Non ricordo nulla”, ha dichiarato l’uomo.

La perizia psichiatrica

Gabriele Bordoni, il legale di Padovani, ha annunciato che chiederà alla Corte una perizia psichiatrica per il suo assistito. Come spiegato dal difensore, i consulenti di parte e gli psicologi avrebbero diagnosticato “un disturbo psicotico conclamato ed evidente”. È molto probabile che l’avvocato chiederà di verificare la capacità dell’imputato di affrontare un processo.