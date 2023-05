Incidente sul lavoro a Palermo, morto un operaio di 48 anni

L’appello dei sindacati: "Servono più ispettori"

"È inaccettabile morire così, sul posto di lavoro". Questo il commento di Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, che ha espresso il cordoglio per la perdita dell'operaio. "In attesa che vengano chiarite le cause di questo tragico incidente, ribadiamo ancora una volta che applicare le norme e rispettare le regole è fondamentale per salvare molte vite. È importante, per questo, condividere il valore della cultura della sicurezza, della prevenzione e alzare il livello di attenzione sul tema con il confronto, l'informazione e la formazione”, ha detto ancora. “Non possiamo permettere che anche una sola persona si infortuni o perda la vita sul posto di lavoro. Ed è per questo motivo che insistiamo nelle nostre rivendicazioni. Chiediamo che aumentino i controlli, le ispezioni e gli ispettori. E che si inaspriscano le sanzioni per chi, violando le norme sulla sicurezza, provoca incidenti mortali”. Al cordoglio si sono uniti anche i segretari generali della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana e della Fim Cisl Palermo Trapani, Antonio Nobile. "Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e ai colleghi del lavoratore rimasto vittima dell'incidente questa mattina a Palermo in via Ingham, serve una strategia sinergica per frenare questa piaga", affermano a loro volta i segretari generali Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile. "I rilievi in corso delle autorità competenti verificheranno se le condizioni di lavoro dell'operaio garantivano la sua sicurezza ma intanto la vicinanza che ad ogni vittima viene espressa, deve essere accompagnata dai fatti e quindi da interventi veri e risolutivi di questa grande emergenza del mondo del lavoro", hanno riferito.