Inail, nel primo trimestre 2023 meno infortuni ma più morti

Economia

Decreto Rdc, le ipotesi di modifica su contratti a termine e tutele

All’interno del testo, che presto verrà discusso in Consiglio dei ministri, sono previste delle possibili novità per quanto riguarda sia le causali delle scritture tra datore di lavoro e dipendente, che vengono alleggerite dalle regole del decreto Dignità, sia per quanto riguarda la sicurezza in ambienti lavorativi. Alcune modifiche sono previste anche per i contributi di badanti e colf e l’estensione delle regole dell’Assegno unico anche agli orfani di un genitore

Un alleggerimento del meccanismo della 'causale' per i contratti a termine e una norma che estende la tutela Inail sugli infortuni anche a colf e studenti durante i percorsi formativi scuola-lavoro. Queste sono solo due delle novità presenti nel decreto sul Reddito di Cittadinanza, dove un’ampia parte sarà dedicata al lavoro

TAGLIO DI 3 MILIARDI – Potrebbe essere proprio in questi settori il tanto annunciato taglio di 3 miliardi del cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito, evidenziato dall’esecutivo nel Def. Le altre misure presenti riguarderanno l'assegno unico per i ragazzi orfani di un genitore, le finestre pensionistiche per i lavoratori precoci e l'alleggerimento delle sanzioni per gli omessi versamenti contributivi sotto i 10mila euro