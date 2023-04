Meteo, arriva l’anticiclone con i primi 30 gradi: peggiora da domenica

4/8

Le temperature saranno ovunque in aumento, ma in modo particolare su Valpadana, versante tirrenico, Sardegna e Sicilia. Proprio sulle Isole Maggiori potremo avere un primo assaggio d’estate con picchi prossimi ai 30 gradi. Punte di 25-26 gradi si potranno registrare anche in Pianura Padana e sulle regioni tirreniche tra venerdì e sabato, qualche grado in meno invece lungo il versante Adriatico