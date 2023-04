Incidente a Bitonto, morti quattro ragazzi: chi erano le vittime

I quattro giovani erano su una Opel Corsa che si è scontrata con una Renault Scenic, per cause ancora da accertare. Su quest'ultima auto viaggiava una coppia: un 20enne e una 19enne. Entrambi sono stati ricoverati

La tragedia

I quattro giovani, tutti di Bitonto (Bari), erano su una Opel Corsa che si è scontrata con una Renault Scenic, per cause ancora da accertare. Su quest'ultima auto viaggiava una coppia: un 20enne e una 19enne. Entrambi sono stati ricoverati: il primo è al Policlinico di Bari, l'altra, portata all'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, è stata operata nella notte per fratture ai femori e all'omero destro. La 19enne ha riportato anche contusioni agli organi interni ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione. "Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina ai familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie", ha detto il sindaco, Francesco Paolo Ricci. Proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.