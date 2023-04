Investì e uccise Francesco Valdiserri: 23enne chiede rito abbreviato

Il giovane è stato travolto dall'auto guidata dalla ragazza, risultata positiva all'alcol test, mentre camminava sul marciapiede in via Cristoforo Colombo, lo scorso ottobre

Ha chiesto il processo con rito abbreviato la giovane indagata per avere travolto e ucciso il 19enne romano Francesco Valdiserri. La notizia è anticipata da Repubblica. L'incidente è avvenuto lo scorso ottobre a Roma, il ragazzo stava camminando su un marciapiede, in via Cristoforo Colombo, quando è stato travolto dall'auto uscita di strada. La 23enne al volante risultò poi positiva all'alcol test.