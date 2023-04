Bari, 4 ragazzi morti in incidente stradale a Bitonto

Lo scontro è avvenuto sulla Sp 231. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dello scontro tra due autovetture hanno anche estratto dalle lamiere due feriti, in condizioni gravi. Ancora ignota la dinamica dell'incidente

Quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero coinvolte due auto. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dello scontro tra due autovetture hanno anche estratto dalle lamiere due feriti, in condizioni gravi. Ancora ignota la dinamica dell'incidente