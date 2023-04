6/6 ©LaPresse

Lo scorso 3 aprile Laika aveva svelato un'altra opera dal titolo "Dimissioni!". Anche in questo caso era esplicita la critica a La Russa, in questo caso per le dichirazioni sull'attentato organizzato dai partigiani in via Rasella contro un reggimento nazifascista, definito dal presidente del Senato come un innocuo "gruppo di pensionati"

