Via Rasella, La Russa: "Pagina tutt’altro che nobile della Resistenza"

Il presidente del Senato, rispondendo alle critiche alla premier Meloni per una sua frase sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, ha affermato che "Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS"

"Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non". Sono queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa a Terraverso, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a "morti italiani". L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi aggiunto: "Un attacco pretestuoso. Tutti sanno che i nazisti hanno assassinato detenuti, anche politici, ebrei, antifascisti e persone rastrellate a caso, certo non gente che collaborava con loro".

La Russa: "Partigiani rossi volevano comunismo" "Non sarà il primo 25 aprile che celebro - ha detto ancora La Russa nel podcast - sono andato da ministro della Difesa a rendere omaggio al monumento dei partigiani, ho portato un mazzo di fiori a tutti i partigiani, anche a quelli rossi che come è noto non volevano un'Italia libera e democratica ma volevano un'Italia comunista. Chi muore per un'idea e per una scelta ideale, non può mai essere oggetto di avversione". vedi anche Mattarella alle Fosse Ardeatine. Polemica tra Meloni e Anpi

Osvaldo Napoli di Azione: "La Russa sbaglia" Alle dichiarazioni di La Russa ha replicato Osvaldo Napoli di Azione con una nota. "Il presidente del Senato insiste nell'operazione di voler riscrivere la storia - ha scritto - con grave danno per la credibilità dell'Italia e delle sue istituzioni delle quali, è bene ricordarlo, egli è espressione rilevante. Con sentenza del 7 agosto 2007 la Corte di Cassazione ha chiarito che i militari nazisti uccisi in via Rasella erano 'soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di sei bombe e Maschinenpistolen' e non dei musicanti pensionati alto-atesini, come sostiene La Russa. Nella stessa sentenza, quei fatti sono stati definiti come "legittimo atto di guerra" e non un attentato a opera di civili privi di legittimità ad agire in quel modo. La storia non si scrive nei tribunali, è ovvio, ma i tribunali si pronunciano su fatti ed eventi quando qualcuno li porta alla loro attenzione. Quanto alla storia, La Russa la lasci agli storici. Veda, piuttosto, di assolvere con più equilibrio all'ufficio di presidente del Senato della Repubblica". approfondimento Foibe, il 10 febbraio il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime