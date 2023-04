Scopri quante ne sai sulle notizie della settimana. IL QUIZ

Negli ultimi giorni l'opinione pubblica ha molto dibattuto sulla vicenda del runner rimasto ucciso dall'attacco di un orso in Trentino Alto Adige. Andrea Papi, 26 anni, è morto lo scorso 5 aprile durante un allenamento nei boschi sopra Caldes dopo un incontro con l'orsa Jj4, già in passato giudicata un esemplare "problematico". In attesa dell'udienza del Tar di Trento attesa il prossimo 11 maggio circa le sorti dell'animale, Jj4 è stata catturata e trasportata all'interno del centro faunistico del Casteller a Trento Sud.

Tra gli altri fatti di cronaca degli ultimi giorni ricordiamo il deragliamento di un treno merci tra Firenze e Bologna, che ha causato disagi alla circolazione.

Intanto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato l'introduzione del nuovo liceo del “Made in Italy”, che dovrebbe prendere il via in tempi brevi: "Entro un mese presenterò in Cdm il collegato alla manovra sul made in Italy che interverrà anche sulla formazione delle competenze che servono al mercato del lavoro e alle imprese attraverso questo liceo", ha spiegato Urso. Mentre sul fronte dell'emergenza climatica il Parlamento europeo ha approvato la Carbon Tax che entrerà in vigore dal 2026.

Gli sportivi, durante la settimana, hanno atteso con trepidazione la decisione del Collegio di garanzia del Coni sul caso Juve che ha pubblicato la sua sentenza in data 20 aprile.

Per quanto riguarda le ultime notizie in materia di musica e cinema, invece, è stato reso noto il poster del prossimo Festival di Cannes che rende omaggio ad una star del grande schermo. Mentre l'intelligenza artificiale ha incontrato (e clonato) le voci dei cantanti Drake e The Weeknd dando vita ad un brano inedito che, però, è stato ritirato dai servizi di streaming.

E ancora, una curiosità dal Regno Unito: sai perché il 23 aprile circa il 90% dei telefoni e dei tablet in UK suoneranno tutti insieme?

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24