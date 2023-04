2/7 ©Ansa

La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato che un solo carro del treno merci è uscito dai binari e non "alcuni" come riportato in precedenza. "La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell'evento, che non ha provocato conseguenze su persone”