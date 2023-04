Firenze, deragliano carri di treno merci: circolazione interrotta

Economia

Il sostegno entra nella fase operativa, dopo la firma del decreto che disciplina le modalità di erogazione del contributo: previsti stanziamenti per 100 milioni di euro. Come richiederlo e le scadenze

È arrivato il via libera all’operatività del bonus trasporti da 60 euro : il nuovo sussidio potrà essere richiesto da tutti coloro che nel 2022 hanno avuto un reddito complessivo non superiore ai 20mila euro

Il via libera è arrivato dopo che i ministri competenti in materia - Giancarlo Giorgetti per l’Economia, Marina Elvira Calderone per il Lavoro e Matteo Salvini per i Trasporti - hanno firmato il decreto che disciplina le modalità di erogazione del contributo