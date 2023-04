Firenze, deraglia un carro merci: Intercity rimane bloccato per ore

Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo per ore con centinaia di passeggeri a bordo a seguito dell'assenza di alimentazione causata dal deragliamento di treno merci tra Castello e Sesto Fiorentino . Secondo quanto si apprende, l'Intercity, che si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino e non è stato coinvolto nell'incidente, è ripartito dopo 8 ore. ( LE FOTO DEL DERAGLIAMENTO - L'INCIDENTE )

La circolazione dei treni

Sono decine i treni cancellati, mentre la circolazione è destinata a restare bloccata per ore. Italia divisa a metà e caos alle stazioni di Milano (a mezzogiorno riparte l'alta velocità), Roma, Firenze, Bologna e Venezia. I ritardi sono oltre i 180 minuti, ma moltissimi convogli risultano soppressi. I passeggeri sono stati fatti scendere e fatti salire sui bus (ma l'operazione è ancora in corso). Chi può si sta organizzando in auto e c'è una corsa a prenotare posti sui bus e in aereo. Invece, sui siti, la possibilità di acquistare biglietti è praticamente azzerata.