Introduzione

Come rilevano i dati dell’Istituto nazionale di statistica, nei primi otto mesi di quest’anno prosegue la diminuzione dei matrimoni in Italia: il 6,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo scorso anno le nozze sono state oltre 184mila, un dato che evidenzia la frenata in particolare al Sud mentre la discesa è più lieve al Nord e al Centro. A calare sono soprattutto le unioni con rito religioso