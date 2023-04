5/6 ©Ansa

“A Cutro è strage di Stato! Canali umanitari subito!” è uno dei messaggi lanciati dai manifestanti, in riferimento al naufragio in Calabria dello scorso febbraio, in cui morirono oltre 90 migranti. Di questi, più di 30 erano minori. "Morti in mare e schiavi in terra", si è letto su un altro striscione