La cucina a chilometro zero è una delle ragioni principali per cui viene scelto l'agriturismo, soprattutto in un Paese come l'Italia dove un circa un terzo del budget delle vacanze di Pasqua è destinato alla tavola. Non solo per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici nei mercati

A Pasqua uova "star" del carrello, acquisti per 125 milioni di euro