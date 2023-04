1/10 ©Ansa

Nonostante il meteo avverso che porterà temperature fredde e in qualche caso anche pioggia, la Pasqua promette di riportare il turismo al periodo pre pandemico e forse anche a qualcosa più in su. Malgrado i rincari, denunciati da quasi tutte le associazioni di consumatori soprattutto in ambito trasporti, le previsioni degli operatori turistici sono rosee: non solo gli italiani viaggeranno molto in Italia ma ripartiranno anche per l'estero. Anche gli stranieri torneranno ad affollare le nostre città d'arte, ma frequenteranno anche mare e montagna

Carburanti, prezzi in salita. Associazioni consumatori: “Speculazioni in vista di Pasqua”