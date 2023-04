Dj, club e festival: dove trovarli a Pasqua

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



In Romagna il Peter Pan di Misano Adriatico propone una tre giorni che comincia con il party Vidaloca (sabato 8 aprile); domenica 9 prosegue con lo show Clorophilla e con ospiti speciali i Solardo (nella foto d’apertura) duo britannico da anni riferimento nella house music e che hanno appena firmato il loro nuovo disco singolo insieme ad Idris Elba; lunedì 10 (dalle 16 all’1) il Peter si sposta di poche centinaia di metri e si unisce al Cocoricò di Riccione dove si presenta la serata Vita, in programma questa estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico.



In Lombardia fari puntati sull’Amnesia Milano, che venerdì 7 presenta I Hate Models, dj e producer francese specializzato nel genere techno; domenica 9 in console il brasiliano Mochakk, nome sempre più in ascesa nel ranking mondiale dei dj. Subito dopo aver suonato all’Amnesia Milano, Mochakk volerà in direzione Indio, California, dove suonerà al Coachella per due venerdì consecutivi, mentre sabato 29 aprile sarà in line up a The Signal, il party inaugurale di Ushuaïa and Hï Ibiza. Sempre domenica 9 All’Alcatraz di Milano domenica 9 Metempsicosi al gran completo con Mario Più, Ricky Le Roi, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Zicky Il Giullare.



Nel resto d’Italia? All’Audiodrome di Torino Reiner Zonneveld (venerdì 7), Jamie Jones

(domenica 9), al Matis di Bologna Il Pagante (sabato 8) al Muretto di Jesolo Mind

Against e Fideles (domenica 9) al Kursaal di Lignano Sabbiadoro Sam Paganini e Dj

Matrix (domenica 9), sabato 8 al Maya di Sorrento in console MoBlack, uno dei

riconosciuti pionieri del cosiddetto genere afrohouse; domenica 9 alla Suerte di Palinuro lo show Circo Nero e alla Masseria Lelle di Grottaglie l party Up To The Jefu con FrescoEdits; lunedì 10 aprile al Dolce Vita di Salerno Easter Monday con Sam Paganini, Luigi Madonna e Bec. Sam Paganini è da tempo un autentico innovatore della techno a livello globale, come certificato dai suoi set nei migliori club e festival mondiali e dalle sue produzioni, in particolare dal suo ultimo album “Light+Shadow”, uscito nel 2021.



Infine doverosa carrellata sui festival: ad Amsterdam Awakenings e DGTL (da venerdì 7 a domenica 9 aprile); a Crans Montana (Svizzera) ventesima edizione per il Caprices, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile, Terminal V a Edimburgo (sabato 8 e domenica 9) e Firenze domenica 10 e lunedì 11 Decibel Easter Edition. A fine aprile Ibiza darà il via alla sua stagione 2023 con l’International Music Summit e i party di inaugurazione di tutti i suoi locali, a maggio torneranno Sand Box sul Mar Rosso in Egitto (dall’11 al 13 maggio), Sea Star ad Umago in Croazia (19 e 20) e negli Stati Uniti l’Electric Daisy Carnival a Las Vegas (dal 19 al 21) e il Movement a Detroit (dal 28 al 30 maggio); dal 31 maggio al 4 giugno Moga in Portogallo, dall’1 al 6 giugno UNUM in Albania, dal 9 all’11 giugno il World Club Dome a Francoforte, dal 15 al 17 il Sónar a Barcellona con la sua 30esima edizione, giusto per limitarci ad alcuni tra i festival più eclatanti. Arrivati a questo punto mancherà davvero proprio poco all’inizio dell’estate e a un calendario di club e festival che sarà sempre più intenso.