Emiliano Fittipaldi è il nuovo direttore di Domani, sostituisce Feltri

L'Editore e il Consiglio di Amministrazione "ringraziano Stefano Feltri per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l'importante sfida che lo attende''. De Benedetti, si legge in una nota, “ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo che Domani si è conquistato nell'ambito del panorama informativo italiano''.

Feltri: Domani è un altro giorno

La separazione non pare essere stata consensuale. L’ormai ex direttore in un post intitolato "Domani è un altro giorno", ha riportato la decisione del Consiglio d’amministrazione aggiungendo: "Non è mio costume fare polemiche o commenti sui posti in cui ho lavorato, quindi non chiedetemeli”. Feltri ha dichiarato: “Dopo quasi tre anni di intenso e appassionante lavoro, si chiude la mia esperienza di direttore del quotidiano Domani che ho contribuito a fondare con un team piccolo ma battagliero di giornalisti nel 2020”.