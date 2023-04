Scioperi, manifestazioni e proteste in programma ad aprile: calendario

3/7 ©Ansa

PROTESTA A GENOVA DEGLI EDILI - Sul fronte delle proteste, gli edili scendono nuovamente in piazza a Genova, mercoledì 5 aprile, per protestare contro il taglio del superbonus. A guidare la protesta è il gruppo 'Basta crediti incagliati'. In foto, la manifestazione dello scorso 21 marzo