1/8 ©Ansa

A poche ore dall'auscita dall'ospedale Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per tre giorni, Papa Francesco ha celebrato la messa della Domenica delle Palme. Il pontefice è arrivato in papamobile nei pressi dell'obelisco, al centro della piazza, per il rito della benedizione dei rami d'ulivo

Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli: "Non ho avuto paura"