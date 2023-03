6/8 ©IPA/Fotogramma

LE PAROLE DEL SINDACO – A caldo sono anche arrivate le parole del sindaco Franco Miccichè: “Oggi non ha vinto Agrigento, non ha vinto la Sicilia, ha vinto l’Italia perché il progetto è incentrato sull’integrazione tra i popoli è stato un grande atto di coraggio e di estrema sensibilità. Non lasciamoci oggi, ma cerchiamo di creare una rete turistica con lo stesso obiettivo e lo stresso spirito di appartenenza, quello di essere italiani”

