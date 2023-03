Mafia, concesso permesso premio a un boss detenuto al 41bis

Cronaca

Fu assassinato dalla mafia in Sicilia il 21 settembre 1990, all'età di 37 anni. Il 3 ottobre 1992, la Santa Sede ne ha riconosciuto il martirio 'in odium fidei'. Il 9 maggio 2021 viene proclamato beato nella Cattedrale di Agrigento

Tra il '77 e '78 prestò servizio come vicedirettore in prova all'Ufficio del Registro di Agrigento. Sempre nel 1978, dopo essersi classificato tra i primi in graduatoria nel concorso per entrare in magistratura, venne assegnato al tribunale ordinario di Caltanissetta.