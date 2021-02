Rosario Livatino, chi era il magistrato ucciso dalla "Stidda" nel 1990

10/10 ©Ansa

Mentre il procuratore della città siciliana Luigi Patronaggio, ha sottolineato che "per i magistrati tutti è un esempio da seguire e per noi magistrati agrigentini infine un onore oltre che un onere morale difficilmente uguagliabile e raggiungibile". Matteo Truffelli, presidente di quell'Azione Cattolica in cui Livatino è cresciuto, ha ricordato che "come lui, ciascuno di noi può trovare nella quotidiana traduzione della fede in scelte concrete la strada per quella 'santità della porta accanto' a cui siamo chiamati"