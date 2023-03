Caso Cospito, procura dà parere negativo su richiesta domiciliari

Cospito ai giudici: stop al digiuno se liberate altri al 41 bis

Alfredo Cospito, davanti ai giudici della Sorveglianza, ha detto che sarebbe "disposto a recedere dallo sciopero della fame purché il tribunale di Sorveglianza liberasse altri detenuti attualmente sottoposti al 41 bis, persone anziane o malate che vogliono soltanto tornare a casa dopo 30 anni di 41 bis". Lo ha spiegato il legale Flavio Rossi Albertini chiarendo che l'anarchico interromperà lo sciopero della fame anche se otterrà i domiciliari. L'anarchico ha parlato ai giudici di "provvedimenti adottati solo due giorni prima della morte di queste persone in carcere". E ha ribadito le sue ragioni perché per lui al 41bis è "impossibile vivere, è un battaglia per la vita, argomenti che ha sempre espresso nei mesi, è tanto stanco e provato". Andando a casa coi domiciliari, comunque, interromperebbe lo sciopero della fame perché potrebbe ricominciare "quelle attività che lo hanno condotto a dire che questa non era vita, quindi potrebbe leggere, studiare, ricominciare a ragionare, scrivere, partecipare a progetti editoriali". Essere in salute, ha spiegato il legale, "non vuol dire mangiare, non è un somaro per cui se mangia tanta erba vuol dire che sta bene. L'essere umano deve poter crescere intellettualmente e lo fa solo attraverso lo studio e la lettura, altrimenti non è vita".