Cospito, oggi udienza per i domiciliari: presidi di sostegno in Spagna

Questa mattina si terrà un'udienza per decidere se accettare o meno la richiesta di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41bis, di essere trasferito per problemi di salute a casa della sorella per gli arresti domiciliari. Continuano intanto le manifestazioni in suo sostegno: ieri sera si è tenuto un presidio davanti all'ambasciata italiana di Madrid, per quest'oggi è prevista una mobilitazione al consolato italiano di Barcellona.