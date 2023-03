Caso Cospito, petardi e striscioni al consolato italiano di New York

Lo scoppio dei petardi non ha provocato feriti o danni. Sono otto le persone che a volto coperto avrebbero anche affisso degli striscioni ai lati dell'edificio con la scritta "NY to Milano vive Alfredo Cospito"

Nuova manifestazione anarchica a favore di Alfredo Cospito, questa volta a New York. Un petardo è stato fatto esplodere ieri davanti al consolato italiano della città americana. I responsabili sembrano essere otto persone che, a volto coperto, hanno anche esposto per alcuni minuti due striscioni ai lati dell'edificio, con scritte a sostegno del movimento anarchico e di Alfredo Cospito . Lo scoppio del petardo, si apprende da fonti della Farnesina, non ha provocato danni a persone o cose.

Gli striscioni in favore di Cospito



Cospito chiede i domiciliari per motivi di salute

Le otto persone hanno anche acceso dei fumogeni ed esposto uno striscione con la scritta: "NYC to Milano vive Alfredo Cospito". L'anarchico è ancora sottoposto al regime carcerario del 41 bis dal maggio scorso. Intanto è attesa per il 18 aprile l'udienza pubblica in cui sarà trattata l'ordinanza con la quale la Corte d'assise d'appello di Torino ha sospeso il processo all'anarchico per i due ordigni davanti alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione a una norma del codice penale.