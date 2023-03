Derby Lazio Roma, identificato tifoso con la maglia Hitlerson

Sport

Champions, Europa e Conference League: le avversarie delle italiane

A Nyon si sono tenuti i sorteggi per decidere quali squadre si scontreranno nei quarti di finale delle coppe europee e poi in semifinale. Sei le italiane ancora in corsa: Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina. In Champions League è subito derby italiano, che poi potrebbe ripetersi in semifinale. In Europa League i nostri club potrebbero affrontarsi solo nell’ultimo atto del torneo. In Conference League i viola ripartono dalla Polonia

Partiamo dalla Champions League. Le squadre rimaste in corsa sono otto: le italiane Milan, Inter e Napoli; le inglesi Chelsea e Manchester City; il Benfica (Portogallo); il Bayern Monaco (Germania); la spagnola Real Madrid. Non ci sono teste di serie né divieti riguardo a sfide tra squadre dello stesso Paese. I club hanno scoperto il loro destino anche in caso di qualificazione alle semifinali