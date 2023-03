6/10 ©IPA/Fotogramma

COME FUNZIONA PER GLI ESERCENTI - Anche per gli esercenti, che sono tenuti a reclamare i loro premi nella regione dove si trova la sede legale dell’azienda, gli importi vinti sono ragguardevoli. Ammontano a 800 mila euro i premi assegnati nel primo bimestre 2023 a 20 fortunati consumatori: 4 premi mensili da 100 mila euro e 16 premi settimanali da 25 mila euro. La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionate le procedure, autorizza gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite