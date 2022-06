8/10 ©IPA/Fotogramma

Premi e comunicazioni di vincita non sono stati ancora decisi: per quello si aspettano i provvedimenti dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, dove “verranno valutate tutte le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite" e le "operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione”, come si sottolinea nel provvedimento approvato