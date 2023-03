Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 17 marzo

Continuano a diminuire i contagi Covid in Italia e il numero di decessi. A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo dal 10 al 16 marzo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Nella settimana in esame si sono registrati 23.730 nuovi casi di Covid-19, in calo dell’1,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 23.988). Sono stati 212 i decessi in 7 giorni, con una riduzione dell’1,9% rispetto alla settimana prima (erano 216). Sono stati eseguiti 452.747 tamponi, il 5,3% in meno rispetto all'ultimo bollettino (477.908). In lieve aumento il tasso di positività, al 5,2% con una variazione di +0,2% rispetto alla settimana precedente (5%). I casi positivi totali in Italia da inizio pandemia salgono a 25.651.205, le vittime sono 188.750.