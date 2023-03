Il papà di Benedetta: "Sensibilizzare i docenti"



Giornata disturbi alimentari, storie che raccontano un dolore moderno

Durante la programmazione di Timeline a Sky TG24 è intervenuto Massimo Sabet, papà di Benedetta, ragazza di 16 anni che soffre di queste patologie. “Mia figlia ha iniziato a 12 anni ad accusare i primi malesseri, ora ne ha 16, e il rapporto con la scuola è stato difficile, soprattutto nel momento in cui non è potuta presenziare perché ricoverata" ha raccontato Sabet. "Benedetta - ha detto ancora il papà - ha scritto un tema molto toccante che si può trovare su Instagram al quale non ha ricevuto alcuna risposta. Assenza totale. La scuola ci ha scritto: sappiamo che sua figlia non è in vacanza, detto nel momento in cui ci aveva consegnato la pagella". "Bisogna comprendere - ha proseguito - come per una ragazza in queste condizioni farsi vedere online con la videocamera non è semplice. Il mio non è un attacco all’istituzione scolastica, però cerco di sensibilizzare i docenti sul fatto che debbano avere un’accortezza di relazione con queste ragazze. Ci sono alcune istituzioni che lavorano bene, ringrazio il presidente Fontana perché ha scritto un post questa mattina per Benedetta". "Io - ha aggiunto - stimo molto mia figlia perché le ho insegnato a stare a testa alta, e quando non ha ricevuto risposte dalla scuola ha abbassato la testa. Lei non ha nulla da nascondere, c’è poca preparazione in Italia, bisogna formare docenti ad hoc che possano addirittura lavorare in certe strutture. Mia figlia è ricoverata a Villa Miralago che ringrazio, fanno un lavoro preziosissimo, io faccio anche parte della Ananke Family, un’associazione che riunisce famiglie in cui un soffre di disturbi alimentari”.