Pellegrinaggio in un luogo di preghiera: l’aiuto divino è sicuramente il più potente e quindi, in alcune città, è tipico andare in pellegrinaggio in un luogo di culto come il Santuario della Madonna di Montenero, a Livorno, o il Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, in provincia di Teramo, in Abruzzo. Nel primo l’usanza vuole che si salgano i gradini, si accenda un cero, si lasci un’offerta e si preghi per chiedere la grazia. Nel secondo, basta solo farsi benedire le penne che useranno per la maturità 2023