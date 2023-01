Maturità, le materie: latino al Classico, matematica allo Scientifico

Il ministro dell'Istruzione Valditara ha firmato il decreto per gli Esami di Stato. Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca ascolta articolo Condividi

Latino al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"; sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2023 in base al decreto firmato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.



L'elenco delle seconde materie Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2022/2023. Questi alcuni esempi di discipline oggetto di seconda prova:

leggi anche Stipendi differenziati ai prof, Valditara riapre dibattito LICEI: Latino per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

leggi anche Scuola, meno alunni e istruzione terziaria lontana dalla media Ocse ISTITUTI TECNICI: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing"; Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", per "Informatica e Telecomunicazioni", Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia".

leggi anche Scuola, si lavora a un nuovo piano per assumere 70mila docenti ISTITUTI PROFESSIONALI PREVIGENTE ORIENTAMENTO (esclusivamente nell'istruzione degli adulti) Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo "Servizi commerciali"; Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", articolazione Industria.