Sono proseguiti per tutta la notte e vanno avanti senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Sassarese e, soprattutto, in Gallura, a causa delle forti raffiche di vento. Nella serata di ieri paura per un operaio di Nuoro che riposava all'interno di un container su cui è andata a sbattere una struttura metallica spostata dal forte vento