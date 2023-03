Nella capitale britannica le minime sono scese sotto zero e le massime previste oggi non superano i 2 o 3 gradi, rimanendo in maniera significativa sotto la media di marzo. In Galles oltre 100 scuole sono rimaste chiuse, mentre ad Altnaharra, nelle Highlands della Scozia, stanotte è stato registrato in altura un picco vicino ai -15 gradi: record assoluto di freddo dall'inizio del 2023 nel Paese