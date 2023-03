Chi è Piero Comandini, il nuovo segretario del PD in Sardegna

Piero Comandini è il nuovo segretario sardo del Pd. E' quanto emerso dalle operazioni di spoglio nella sede regionale dei dem a Cagliari delle quattro urne sigillate provenienti da due sezioni di Quartu Sant'Elena, dopo il voto di domenica e lo spoglio bloccato per un presunto inquinamento del voto da parte di esponenti del centrodestra, rigettato dalla commissione regionale per il congresso. Comandini ha avuto la meglio sullo sfidante Giuseppe Meloni, con un vantaggio comunque risicato. Meloni, infatti, ha ottenuto oltre tremila voti in più alle urne, ma due delegati in meno all'assemblea regionale: su 130 componenti, infatti, 66 sono per Comandini e 64 per Meloni con uno scarto di due soli rappresentanti.