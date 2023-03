Inchiesta Covid, stralcio Bergamo al vaglio della Procura di Roma

Ordine dei medici: "Riflessione su misure per valutazione rischi"

"Non è compito istituzionale di questa Federazione esprimere una valutazione sull'opportunità di istituire una commissione d'inchiesta per valutare l'operato e le misure adottate da Governo e Regioni in tema di prevenzione e contrasto del Covid-19 durante il periodo emergenziale - ha detto ancora Anelli - Al tempo stesso, una riflessione sul contesto e sull'efficacia delle misure messe in atto può avere un senso in un'ottica di risk management volto alla valutazione completa ed integrata dei rischi". È importante "investire sul Ssn per non farci trovare mai più impreparati", ha aggiunto Anelli, annunciando che la Fnomceo, "ha in pubblicazione un libro bianco sul primo periodo di pandemia che mette in relazione i quadri epidemiologici con i provvedimenti adottati ai diversi livelli di governo. Si tratta di un approfondimento da un punto di vista legislativo ed epidemiologico, attraverso una raccolta ragionata delle misure normative e regolamentari relative alla gestione dell'epidemia da Covid-19". Anelli ha poi elencato tre "grandi lezioni" che la tragica esperienza del Covid deve insegnare: "L'importanza di mettere in sicurezza gli operatori sanitari: non solo per salvaguardare la continuità delle cure, ma per assicurarsi che i professionisti non diventino veicolo d'infezione; l'importanza della solidarietà riflettendo su un ruolo più forte e centrale del Ministero della Salute; l'importanza di una sanità davvero prossima al cittadino, che risponda alle sue domande di salute nel momento e nel luogo in cui ne ha bisogno".