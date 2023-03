Covid, tribunale dei ministri archivia posizioni di Conte e Speranza

Archiviate anche le posizioni degli ex ministri Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito alle denunce da parte di associazioni dei familiari delle vittime, di consumatori e di alcuni sindacati per la gestione delle prime fasi della pandemia. Si apre però un nuovo filone a Roma

Il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte e degli ex minsitri Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, indagati in seguito alle denunce da parte di associazioni dei familiari delle vittime, di consumatori e di alcuni sindacati per la gestione delle prime fasi della pandemia di Covid-19 ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

L'inchiesta sulla pandemia

approfondimento

Inchiesta Covid, secondo Galli l'indecisione ha causato più morti

Gli ex rappresentanti dell'esecutivo erano indagati tra l'altro per epidemia colposa e omicidio colposo in seguito alle denunce presentate, a partire già dal marzo 2020, in cui si ipotizzavano "le inefficienze e i ritardi del governo nell'adozione delle misure organizzative e restrittive necessarie a fronteggiare l'emergenza Covid".