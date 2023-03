Starbucks apre a Bari, si cercano baristi e store manager

Starbucks sbarca nel centro di Bari. La catena di food and beverage statunitense aprirà un nuovo punto vendita nel capoluogo della Puglia. A comunicarlo sul proprio sito è Percassi, azienda che sviluppa e gestisce in franchising marchi importanti da tutto il mondo, come Gucci e Nike. Lì, nella sezione "cerca lavoro", sono stati pubblicati i primi annunci di lavoro, accompagnati da un breve comunicato: “Starbucks continua a crescere e una delle sue prossime tappe sarà proprio a Bari, dove apriremo a breve un nuovo accogliente store”.

Primi annunci per assistant store manager e barista

approfondimento

Reddito di cittadinanza potrebbe diventare “Mia”, ecco cosa sappiamo

Le prime candidature che si possono presentare riguardano le posizioni di assistant store manager e barista. Sul sito di Percassi viene presentato cosa significa lavorare per Starbucks, azienda fondata a Seattle nel 1971: "Significa fare parte di una grande squadra di partner presente in tutto il mondo che crea momenti di connessione con i nostri clienti ogni giorno. Preparare deliziose bevande. Significa imparare un mestiere e poter partecipare a piani di carriera professionale. E non meno importante, lavorare in un ambiente accogliente e molto dinamico”, parole seguite dall'elenco dei benefici per chi verrà scelto: dalla formazione diretta negli store al tipo di contratto, fino ai benefit.