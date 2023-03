Roma, scontro in volo tra ultraleggeri: morti i due piloti

I due velivoli U-208 di addestramento militare si sono scontrati in volo all’altezza di Guidonia Montecelio, alle porte della Capitale. L’impatto è stato fatale per i due piloti, ma non ci sarebbero altre persone coinvolte

L’impatto tra i due velivoli

Uno dei due velivoli è precipitato proprio in mezzo alla campagna, mentre l'altro nei pressi dell'area residenziale. Entrambi i piloti hanno perso la vita, ma non ci sarebbero altre persone coinvolte. Gli ultraleggeri ad elica coinvolti sono normalmente utilizzati per il trasporto ed il traino di alianti. L'incidente sarebbe avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei e i due si sarebbero toccati per motivi ancora da accertare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118 e le forze dell'ordine.

L'avvio di un'indagine

Il pm di turno della Procura di Tivoli, dopo aver effettuato un sopralluogo nella zona di via Longarina, a Guidonia, avvierà una indagine per ricostruire i fatti. Anche l'ispettorato dell'aeronautica, in quanto sono stati coinvolti velivoli militari, avvierà una serie di accertamenti.