A cena da Maria Latella, stasera torna il dinner talk su Sky TG24

Torna con la sua terza edizione A cena da Maria Latella, il dinner talk di Sky TG24 che vuole “cucinare” la politica e l’attualità, con gli ingredienti della freschezza e della convivialità. Padrona di casa la giornalista Maria Latella, che servirà ai suoi ospiti, assieme alla cena, tanti spunti di discussione. Il programma sarà in onda sul nostro canale all news con nuove puntate per tutto il mese di marzo a partire da stasera, poi ogni venerdì alle ore 21 e sempre disponibile on demand e su SkyTG24.it.

La prima puntata

approfondimento

Meloni contro utero in affitto e "ideologia gender": "Donne vittime"

Al centro della prima puntata del nuovo ciclo, la rivoluzione femminile in atto nella politica italiana, ora che a Palazzo Chigi siede Giorgia Meloni e alla guida del PD, il principale partito d’opposizione, è arrivata Elly Schlein. Non solo, si approfondirà anche il tema del futuro professionale dei (sempre più pochi) giovani, che in Italia hanno un tasso altissimo di Neet e disoccupati. Gli invitati a tavola saranno due giovani parlamentari, Ylenja Lucaselli, di Fratelli d’Italia e Chiara Gribaudo del PD, oltre ad Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea a Parigi e Massimiliano Bruno, attore e regista che si occupa di formare i nuovi talenti del cinema nella sua scuola romana.

Il piacere della conversazione

"A cena da Maria Latella" - ha detto la conduttrice - punta, anche in questa sua terza edizione, a coltivare il piacere della conversazione come si fa a tavola: scegliamo argomenti anche complessi ma ospiti che, assieme alla competenza, possano anche portare la leggerezza di una battuta. Come succede a cena, tra amici. Anche in un momento come questo, in cui il Paese più immobile sta sperimentando una imprevista rivoluzione. Nel giro di pochi mesi due donne sono diventate il centro della politica italiana. Partendo da questa autentica novità, cercheremo di capire nella prima puntata del nostro dinner talk se avere due donne ai vertici della politica cambierà qualcosa".