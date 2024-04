Auto nel porto canale a Rimini, morto un uomo

Dalle prime informazioni sembra che la vettura sia finita in acqua per un gesto volontario di chi la guidava. Il corpo della vittima intorno alle 13 è stato recuperato dal fondale. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se ci siano altre persone nella vettura

Un uomo è deceduto a Rimini dopo essere caduto con la sua auto nel porto canale. Sommozzatori dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale di soccorso sono ancora in azione per cercare di capire se all'interno della vettura ci fossero anche altre persone. Stando alle prime informazioni sembra che la vettura sia finita in acqua per un gesto volontario di chi la guidava. Per la vittima, un riminese di 53 anni, non c'è stato niente da fare e il suo corpo è stato recuperato dal fondale del porto intorno alle 13.