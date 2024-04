Polizia irrompe in una casa a Savona: uomo ferito da colpo pistola

Un cittadino nordafricano è stato ferito all'addome da un colpo di pistola sparato dalla polizia che, poco prima, aveva tentato di bloccarlo perché, armato di coltello, stava minacciando due suoi connazionali. E' successo nella tarda serata di ieri a Savona. Secondo quanto appreso, l'uomo al culmine di una lite stava minacciando alcuni connazionali con un coltello. Sul posto è intervenuta una Volante, inviata dalla centrale per la segnalazione di una lite in casa. Gli agenti hanno tentato inutilmente di fermarlo poi hanno sparato. L'uomo, ferito all'addome ma cosciente, è stato trasferito in codice rosso, all'ospedale San Paolo.