Previste ad aprile le prove Invalsi per le cassi terze della scuola secondaria di primo grado. I test saranno: prova di Italiano, prova di Matematica e prova di Inglese. Anche in questo caso, come per i maturandi, lo svolgimento costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Il calendario per le classi campione prevede 3 giorni a scelta tra lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile; per gli altri la sclta può avvenire, a discrezione dell'istituto, dal 3 al 28 aprile